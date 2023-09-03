انتخاب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام رئيسا لسنغافورة

انتُخب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام الجمعة رئيسا لسنغافورة حسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري في البلاد على هذا المنصب الفخري منذ أكثر من عشر سنوات.



وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاما على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4 في المئة من الأصوات.



وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي "أعلن أن ثارمان شانموغاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة".



ويحل شانموغاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت في 2017 بدون معارضة لولاية من ست سنوات.

