واشنطن توافق على بيع صوفيا مدرّعات بـ1,5 مليار دولار

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنّها وافقت على بيع مدرّعات لبلغاريا مقابل 1,5 مليار دولار، في صفقة ضخمة جديدة لتسليح دولة في أوروبا الشرقية عضو في حلف شمال الأطلسي في خضمّ الحرب في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها أخطرت الكونغرس بأنّها وافقت على بيع بلغاريا 183 مدرّعة من طراز سترايكر، أكثر من نصفها ناقلات جند.وأضافت الوزراة في بيان أنّ هذه الصفقة "ستحسّن قدرات بلغاريا على نشر مشاتها بسرعة وتعزّز قدراتها على إرسال قوات".