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رفع حظر التجوال في كركوك بعد ليلة مضطربة

أخبار دولية
2023-09-03 | 05:21
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رفع حظر التجوال في كركوك بعد ليلة مضطربة
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رفع حظر التجوال في كركوك بعد ليلة مضطربة

 باشرت القوات الأمنية العراقية اليوم رفع حظر التجوال عن كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة التي شهدت ليلة مضطربة السبت، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وذكر مسؤول أمني، أن "القوات الأمنية باشرت بإنهاء حظر التجوال عن كركوك وعودة الهدوء إلى المحافظة"، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 4.

وفرضت السلطات الأمنية، حظرا على التجوال في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، على إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل كركوك، الذي أغلق قبل فترة. 

أخبار دولية

التجوال

كركوك

مضطربة

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