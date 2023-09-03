سانا: إغتيال مسؤول في حزب البعث العربي في مدينة نوى في ريف درعا

سانا: إغتيال مسؤول في حزب البعث العربي في مدينة نوى في ريف درعا

قتل عضو قيادة شعبة نوى لحزب البعث العربي الإشتراكي في ريف درعا - جنوب سوريا برصاص إرهابيين أثناء توجهه إلى عمله في مدينة نوى.



ونقلت "سانا" عن أمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي قوله إن "إرهابيين إستهدفوا عبد الإله الفضيل صباح اليوم أثناء توجهه إلى عمله بعدة رصاصات، ما أدى إلى وفاته على الفور، وقد نقل جثمانه إلى مستشفى نوى الوطني لحين دفنه".



