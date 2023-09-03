وزير الخارجية الإسرائيلي يغادر إلى البحرين لافتتاح سفارة بلاده في المنامة

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب، متجها إلى البحرين في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي رسميا خلال الزيارة سفارة بلاده في المنامة، بحسب هيئة البث الرسمية كان.في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس الشيوخ المغربي "النعم ميارة" أنه استجاب لدعوة رئيس "الكنيست" الإسرائيلي، لإجراء زيارة رسمية في نهاية الأسبوع المقبل.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ "ميارة " سيكون أول شخصية مغربية، تزور "الكنيست" وتستقبل بسجادة حمراء وحرس شرف، لافتة الى أنّ الزيارة تُعتبر مهمّة لأنها متبادلة والأولى من نوعها اذ تجري في القدس، بين رئيس "كنيست" إسرائيلي، وأحد رموز السلطة في المغرب.وفي تموز الماضي افيد عن دعوةّ العاهل المغربي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب.