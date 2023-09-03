وزيرة التجارة الأميركية: الحوار مع الصين "ليس علامة ضعف"

أكدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو أن الحوار مع بكين ليس علامة ضعف من جانب واشنطن بل العكس تماما، معتبرة أن عدم الحوار يؤدي إلى التصعيد.



وشددت ريموندو أنها لا تقبل فكرة أن التحاور والتواصل هما علامة ضعف من جانب واشنطن إزاء بكين، ورأت أن "عدم التحدث يؤدي إلى التصعيد وإلى أخطاء التقدير وإلى عدم فهم، وهذه أمور سيئة بالنسبة الى الأميركيين".



وزارت ريموندو في مطلع الأسبوع بكين، حيث أجرت محادثات مع كل من نظيرها وانغ وينتاو ورئيس الوزراء لي تشيانغ.