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زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويعين بديلا عنه
أخبار دولية
2023-09-03 | 15:32
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زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويعين بديلا عنه
قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه.
وعيّن زيلينسكي رستم أميروف ليحل مكان ريزنيكوف.
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زيلينسكي
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