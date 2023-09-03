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السفير الإيراني الجديد لدى السعودية يبدأ الثلاثاء المقبل مهامه الرسمية في الرياض
أخبار دولية
2023-09-03 | 16:27
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السفير الإيراني الجديد لدى السعودية يبدأ الثلاثاء المقبل مهامه الرسمية في الرياض
كشف السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي موعد توجهه إلى الرياض حيث سيبدأ مهامه الديبلوماسية رسميا، لافتا إلى موعد وصول السفير السعودي الجديد لدى إيران إلى طهران.
وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، كشف علي رضا عنايتي أنه سيتوجه إلى الرياض يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الواردة فإن السفير السعودي في طهران أيضا سيصل البلاد في غضون الفترة الزمنية ذاتها.
ورأى السفير عنايتي أن العلاقات بين البلدين قد تطورت شكليا بنحو ايجابي، و"لكن انطلاقا من مبدأ حسن الجوار الذي أكد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استقباله أعضاء الحكومة مؤخرا، فإن ذلك يعد مقدمة لمزيد من العمل المشترك ومتعدد الأطراف بين البلدين"، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى" تعاون جماعي".
وأردف: "نحن بدأنا نهجا وفق إيماننا ورؤيتنا بأن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية بمختلف الأوجة الثنائية ومتعددة الأطراف وعلى صعيد العالم الإسلامي وخارج إطار المنطقة، سيترك اثارا ايجابية بامتياز"، مشددا على أن "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الأجنبي في المنطقة".
هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عمان، عبد الله بن سعود العنزي سيتم تعيينه سفيرا للمملكة لدى طهران.
أخبار دولية
السفير الإيراني الجديد لدى السعودية
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