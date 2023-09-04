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ضربات روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية وإسقاط 17 مسيرة

أخبار دولية
2023-09-04 | 04:56
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ضربات روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية وإسقاط 17 مسيرة
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ضربات روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية وإسقاط 17 مسيرة

ضربات روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية وإسقاط 17 مسيرة

استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت على وجه الخصوص محيط مدينة اسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر الإثنين، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة.
     
وأعلن كيبر عبر تلغرام أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت 17 مسيرة، لكن للأسف وقعت كذلك ضربات".
     
وأشار إلى "تضرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات في محيط اسماعيل" جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا.
     
وأضاف أن "حرائق عدة اندلعت في المنطقة نتيجة سقوط حطام" المسيّرات المدمّرة، مشيرا إلى أن المنطقة تضم بنى تحتية مدنية.
     
وقال الحاكم إن الهجوم استمر ثلاث ساعات ونصف ولم يتسبب بوقوع ضحايا.
     
من جهتها أفادت قيادة العمليات في جنوب أوكرانيا عن "هجوم ليلي كبير" بواسطة مسيرات على "بنى تحتية مدنية في منطقة الدانوب".
     
ومنذ انسحابها من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضم بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.
     
وكان مكتب المدعي العام الأوكراني ذكر أمس أن مسيّرات روسية قصفت ليل السبت الأحد مواقع صناعية على نهر الدانوب، فيما أفاد الجيش الروسي أنه ضرب ميناء ريني في منطقة أوديسا بواسطة مسيرات.

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