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قوات سوريا الديموقراطية تسعى للحسم بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور
أخبار دولية
2023-09-04 | 04:53
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قوات سوريا الديموقراطية تسعى للحسم بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور
قوات سوريا الديموقراطية تسعى للحسم بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور
دعت قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري المدنيين إلى مغادرة آخر بلدة يتمركز فيها مقاتلون محليون في دير الزور بعد أسبوع من إشتباكات بينها وبين مقاتلين محليين عرب في المنطقة.
واندلعت بداية الأسبوع الماضي إشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيًا، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.
ودفع ذلك مقاتلين عرب محليين إلى شن هجمات سرعان ما تطورت إلى إشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية التي أعلنت حظرًا للتجول في المنطقة يومي السبت والأحد.
وأسفرت المواجهات خلال أسبوع عن مقتل 71 شخصًا غالبيتهم من المقاتلين وبينهم تسعة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
أخبار دولية
قوات سوريا الديموقراطية
دير الزور
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