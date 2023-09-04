موسكو تعلن تدمير أربعة زوارق أوكرانيّة سريعة في البحر الأسود

أعلنت موسكو أنّها دمّرت في البحر الأسود أربعة زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيّون.وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمّر" ليل الأحد الاثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز +ويلارد سي فورس+ أميركيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة كانت تتّجه" نحو رأس طرخانكوت الواقع في غرب شبه جزيرة القرم.