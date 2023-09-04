البابا فرنسيس ينهي رحلته إلى منغوليا بزيارة مركز إجتماعي

البابا فرنسيس ينهي رحلته إلى منغوليا بزيارة مركز إجتماعي

يغادر البابا فرنسيس الإثنين منغوليا في نهاية رحلة تميزت بمحاولة التقارب مع الصين المجاورة.



وفي الصباح يزور البابا البالغ 86 عامًا "بيت الرحمة" الذي يستقبل مشردين وضحايا للعنف المنزلي، في أحد الأحياء الفقيرة بالعاصمة أولان باتور.



ويرتقب أن تقلع الطائرة البابوية ظهًرا بعد مراسم وداعية.