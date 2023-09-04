ماكرون يتوجه إلى الهند وبنغلادش

ماكرون يتوجه إلى الهند وبنغلادش

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، ثم إلى بنغلادش يومي 9 و10 أيلول، حسبما أعلن الإليزيه مساء الأحد.



وفي نيودلهي، يناقش ماكرون مع نظرائه "مخاطر تقسيم العالم" المرتبطة خصوصًا بالهجوم الروسي في أوكرانيا، وفق ما قالت الرئاسة الفرنسية.



وستركز القمة أيضًا على الإستجابات الضرورية لملفات "التحديات العالمية الكبرى، والسلام والإستقرار، ومكافحة الفقر، والحفاظ على المناخ والكوكب، والأمن الغذائي والتنظيم الرقمي".



وستتاح أيضًا الفرصة لمتابعة قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي عقدت في باريس في حزيران من أجل مكافحة الفقر وحماية الكوكب.



وفي بنغلادش، سيتابع ماكرون "التنفيذ الملموس للإستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادىء" بعد استقباله رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي وزيارته بابوا غينيا الجديدة وفانواتو وسريلانكا في تموز.



وستكون زيارة ماكرون لدكا أيضًا "فرصة لتعميق العلاقات الثنائية مع بلد يشهد نموًا إقتصادية سريعًا... ويسعى إلى تنويع شراكاته"، وفق الإليزيه.