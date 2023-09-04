الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الأردني يسقط مسيَّرة جديدة حاولت تهريب مخدرات من سوريا

أخبار دولية
2023-09-04 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة جديدة حاولت تهريب مخدرات من سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة جديدة حاولت تهريب مخدرات من سوريا

الجيش الأردني يسقط مسيَّرة جديدة حاولت تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان الإثنين أنه أسقط طائرة مسيّرة جديدة كانت تحاول تهريب مخدرات من سوريا إلى المملكة.
     
وبحسب البيان، أسقط الجيش "فجر اليوم الاثنين طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".
     
ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود (من سوريا الى الاردن) بطريقة غير مشروعة".
     
واضاف أنها أسقطت داخل حدود المملكة وكانت "محملة بكمية من مادة الكريستال" المخدرة.
     
وقد أسقط الجيش الأردني الإثنين الماضي مسيرة قادمة من الأراضي السورية كانت الرابعة التي تم إسقاطها خلال مدة شهر.
     
وفي 16 آب، أعلن الجيش أنّه أسقط طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى المملكة.
     
وفي 13 آب، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.
     
وفي 24 تموز، أُسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.
     
وجاء ذلك في أعقاب أول اجتماع للجنة مشتركة أردنية-سورية في عمان بحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن.
     
وكان الجيش أسقط في حزيران طائرتين أخريين واحدة حملت أسلحة والأخرى مخدرات. كذلك، اسقطت طائرة محملة بقنابل يدوية وبندقية في 25 شباط الماضي.
     
وزار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سوريا في الثالث من تموز الماضي وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدّرات.
     
وعُقد اجتماع تشاوري حول سوريا في عمّان في الأول من أيار بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر تناول مكافحة تهريب المخدرات وسُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار.
     
ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا إلى المملكة.
     
ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
     
وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.
     
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الجيش الأردني

مسيَّرة

تهريب مخدرات

سوريا

LBCI التالي
وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران
ماكرون يتوجه إلى الهند وبنغلادش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-28

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيَّرة آتية من سوريا هي الرابعة خلال شهر

LBCI
أخبار دولية
2023-06-13

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمخدرات آتية من سوريا

LBCI
أخبار دولية
04:53

قوات سوريا الديموقراطية تسعى للحسم بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور

LBCI
آخر الأخبار
12:18

جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: نحن بين لبنان الذي يبني أوثق العلاقات مع الدول الخليجية والعربية وبين لبنان سوريا الأسد وإيران نصطف بوضوح مع لبنان الدول العربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:23

الجنرال أوليغي نغيما يعد "بانتخابات حرة وشفافة" في الغابون بعد المرحلة الانتقالية

LBCI
أخبار دولية
09:23

اليابان تعزز دعم قطاع الصيد بعد تصريف مياه فوكوشيما

LBCI
أخبار دولية
09:21

إردوغان يعد بإعلان "بالغ الأهمية" بعد لقاء بوتين المنفتح على بحث اتفاقية الحبوب

LBCI
أخبار دولية
09:18

وزير خارجية إسرائيل يبحث مع مسؤولين بحرينيين تعزيز العلاقات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:13

بشكلٍ مفاجئ... اعتقال الممثل الإسباني غابرييل غيفارا في مهرجان البندقية السينمائي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30

المدعى عليهم بفساد النافعة يحاولون العودة...وهيئة إدارة السير بالمرصاد

LBCI
أخبار دولية
09:12

وزير الجيوش الفرنسي يزور السعودية والإمارات والكويت هذا الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
05:48

وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا

LBCI
أخبار لبنان
07:57

جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟

LBCI
أخبار لبنان
06:46

منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار

LBCI
أخبار دولية
06:43

كنعاني تطرق إلى مهام عنايتي في السعودية... "طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

لبنان الثقافة: راجع En Arrière

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:15

سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:41

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها

LBCI
منوعات
12:41

أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!

LBCI
حال الطقس
01:25

كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
05:20

زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"

LBCI
منوعات
15:31

بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"

LBCI
خبر عاجل
12:38

جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة

LBCI
فنّ
06:40

بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More