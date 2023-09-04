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وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران
أخبار دولية
2023-09-04 | 05:48
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وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران
وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران
عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين عن أسفها لنقص تعاون إيران خصوصًا بشأن إعادة نصب كاميرات المراقبة، بحسب تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين.
وعبر المدير العام للوكالة رافاييل غروسي عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بهذا الصدد، مشيرًا أيضًا إلى عدم حصول تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
أخبار دولية
وكالة الطاقة الذرية
إيران
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