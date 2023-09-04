الهند تبدأ مناورات عسكرية قرب حدود الصين قبل استضافة قمة العشرين

الهند تبدأ مناورات عسكرية قرب حدود الصين قبل استضافة قمة العشرين



بدأت الهند الإثنين مناورات عسكرية كبيرة خصوصًا قرب الحدود مع الصين تتزامن مع إستضافتها قمة دول مجموعة العشرين التي سيغيب عنها الرئيس الصيني ويحضرها رئيس وزرائه بدلًا منه.



وأفاد مسؤول دفاعي هندي وكالة فرانس برس بأن المناورات التي تستمر 11 يومًا هي "مناورة تدريب سنوية" في المناطق الشمالية المحاذية للصين وباكستان.



وتشهد العلاقات بين الصين والهند توترًا منذ إشتباك حدودي في حزيران 2020 أدى إلى مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة عسكريين على الأقل لدى الجانب الصيني.



وفي أواخر آب، سجل توتر جديد بين البلدين بعد نشر الصين خريطة تظهر فيها ضمن أراضيها مناطق تؤكد نيودلهي أنها عائدة لها.