كنعاني تطرق إلى مهام عنايتي في السعودية... "طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي"

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أعمال الشغب التي تشهدها مدينة كركوك شمال العراق، مؤكدا أن طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بحسب "روسيا اليوم".



ورأى في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن هناك أرضية لبعض من التطورات العنيفة لكن الحكومة العراقية جاهزة لمواجهتها، والحكومة العراقية مسؤولة عن الأمن في هذا البلد، مؤكدا دعم جهودها لدعم الأمن، لكن نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي العراقي.



وأكد كنعاني أن الحكومة العراقية لديها القدرة على حل القضايا الداخلية وضمان الأمن ولو طلب من إيران أي مساعدة سوف نقوم بذلك، مشددا على أن دعم الأمن والاستقرار في دول الجوار لا سيما العراق وسوريا ضمن أولوياتنا، فالأحداث في دول المنطقة تؤثر على المنطقة بكاملها، ونحن نقف مع دول المنطقة وتقدم الدعم أينما طلب منها.



وعن الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بشأن المعارضة الإيرانية المتواجدة في كردستان، أضاف: "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مسؤولة على تنفيذ بنود الاتفاق وهي واضحة ونحن بانتظار تنفيذها بصورة كاملة".



وعن اقتراح خروج القوات التركية من سوريا في إطار الاجتماع الرباعي، أشار كنعاني إلى أن "هذا يخص تركيا وسوريا وإيران تساعد لحل المشكلة وأن ما يهم إيران هو احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".



أضاف: "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا"، مشددا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية واستكمال المسار السياسي في سوريا دون تدخل خارجي".