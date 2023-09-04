وصول إردوغان إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

وصول إردوغان إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين إلى منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تركز على إحياء إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، كما أفادت وسائل إعلام رسمية تركية.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن وفدًا كبيرًا يرافق إردوغان يضم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمالية.