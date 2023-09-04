النيجر تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لمدة شهر تقريبا

قرر النظام العسكري المنبثق عن انقلاب النيجر الاثنين اعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 آب كما أعلنت وكالة انباء النيجر الرسمية.



أعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع خمس دول حدودية في 2 آب بعد اغلاقها خلال انقلاب 26 تموز الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وقال النظام العسكري إن المجال الجوي أُغلق مجددا بشكل كامل في 6 آب"في مواجهة التهديد بالتدخل الذي كان يرتسم انطلاقا من دول مجاورة" فيما كانت دول غرب افريقيا المعارضة للانقلاب تفكر في استخدام القوة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.