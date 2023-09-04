إغلاق منتزه مائي ضخم في ايران لعدم التزامه بقواعد ارتداء الحجاب

اغلقت السلطات الايرانية متنزهًا ترفيهيًا ضخمًا في مدينة مشهد، في شمال شرق إيران، لسماحه بدخول نساء غير محجبات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وأعلنت وكالة فارس للأنباء أن "الشرطة أغلقت أبواب مجمع مجهاية خوروشان الضخم" للالعاب المائية مساء الأحد في ضواحي ثاني أكبر مدينة في إيران.



وأوضح لوكالة فارس مدير المجمع محمد باباي أنه تم إغلاقه "لعدم احترام وضع الحجاب رغم أننا نبهنا (الزائرات) إلى الالتزام به".



ويعرف المنتزه بأنه "أحد أكبر المنتزهات المائية المغطاة في العالم" بمساحة 60 ألف متر مربع.



وأشار مدير المجمع إلى أن ألف موظف في الموقع يخشون فقدان عملهم بينما الموسم في اوجه قبل بدء العام الدراسي.