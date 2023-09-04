وزير خارجية إسرائيل يبحث مع مسؤولين بحرينيين تعزيز العلاقات

أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في المنامة الاثنين على سعي لزيادة روابطها مع البحرين، خصوصا عبر تعزيز قطاعي التجارة والاستثمار مع الدولة الخليجية.



وقال كوهين خلال حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة "اتفقنا على ضرورة العمل معا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمار".



من جهته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني "بينما نبني مساعي دبلوماسية أعمق وننخرط في التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فإن افتتاح هذه السفارة الجديدة يلعب دورا محوريا في تعاوننا"، في إشارة إلى المقر الجديد الأكبر مساحة مقارنة بالمقر السابق.