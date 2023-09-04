مقتل ستة عمال جراء انفجار في منجم للفحم بشمال إيران

قُتل ستة عمال جراء انفجار في أحد مناجم الفحم في محافظة سمنان بشمال إيران، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي.



وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن " ستة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الانفجار الذي وقع في منجم البرز الشرقي للفحم في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان بمحافظة سمنان"، مشيرة الى "انتشال جثث ستة عمال كانوا محاصرين" في داخله.



وأوضحت أن الحادث وقع في نفق على عمق 400 متر.



ونشرت الوكالة شريط فيديو يظهر قيام عمال بانتشال جثث زملائهم ونقلها من المكان.