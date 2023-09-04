الجنرال أوليغي نغيما يعد "بانتخابات حرة وشفافة" في الغابون بعد المرحلة الانتقالية

وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا عند ادائه اليمين الدستورية بصفته رئيسا انتقاليا، "بإعادة السلطة الى المدنيين" عبر "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" لكن بدون تحديد موعدها.



وطلب نغيما مشاركة كل "القوى الفاعلة للأمة" في وضع "دستور جديد" "سيتم اعتماده عن طريق استفتاء"، "لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديموقراطية".



وشدد على أنه في نهاية هذه العملية "نعتزم إعادة السلطة للمدنيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية".