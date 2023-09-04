بوتين يكرر أن الهجوم الأوكراني المضاد "فشل"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا الاثنين "فشل" الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الاوكراني بداية حزيران واتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك في سوتشي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان: "إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط"، مضيفا: "سنرى ما سيحصل لاحقا، لكنني آمل ان يبقى الأمر على هذا النحو".



وشن الجيش الاوكراني في حزيران هجوما مضادا واسع النطاق في الجنوب والشرق بهدف تحرير الاراضي الاوكرانية التي تحتلها موسكو.



لكن قوات كييف تتقدم ببطء شديد بسبب الدفاعات الروسية الحصينة.



وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين أن الجيش الاوكراني يشن "منذ عشرة ايام على الاقل هجمات عنيفة مع عديد كبير وبآمال كبيرة".



واضاف: "اليوم، كل شيء يحصل بالضبط كما قال رئيسنا".