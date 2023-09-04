بوتين: شحنات مجانية من الحبوب لست دول إفريقية قريبا

بوتين: نحن على وشك إبرام اتفاقات مع ست دول إفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجانا في الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين لدى استقبال نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي جنوب البلاد، أن روسيا ستسلم قريبا الحبوب مجانا إلى ست دول افريقية كما وعد نهاية تموز.



وقال في مؤتمر صحافي: "نحن على وشك إبرام اتفاقات مع ست دول إفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجانا في الأسابيع المقبلة".



وأكد الرئيس الروسي ان روسيا مستعدة أيضا "لتقديم خدمات لوجستية مجانية لتسليم هذه الشحنات".



وقال للصحافيين إن "المفاوضات أوشكت على الانتهاء. وستبدأ عمليات التسليم في الأسابيع المقبلة" بدون أن يحدد الدول المعنية.



ونهاية تموز بعد أيام على انتهاء مفاعيل اتفاق الحبوب الذي علقته موسكو بسبب استيائها من تأثير العقوبات الدولية على صادراتها من الأسمدة والحبوب، أعلن فلاديمير بوتين أنه سيتخذ مبادرة على خلفية القلق المتزايد من عدة بلدان افريقية.



ولاحقا، وعد الرئيس الروسي خلال القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا، بتسليم الحبوب مجانا إلى ست دول إفريقية خلال الأشهر المقبلة.



وفي حديثه للصحافة الاثنين قال بوتين مجددا إنه مستعد لإحياء اتفاقية الحبوب شرط تلبية مطالبه.



واعلن بحضور إردوغان الذي يحاول إحياء الاتفاق الأصلي: "سنفعل ذلك بمجرد تطبيق جميع الاتفاقات التي يتضمنها في ما يتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية".



وتؤكد روسيا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الاسواق العالمية.



الاثنين، اتهم فلاديمير بوتين الغرب بـ"خداع" روسيا. وأعرب عن أسفه قائلا: "مرة أخرى لم يفعلوا شيئا" بشأن مطالب موسكو.



وتهدف اتفاقية الحبوب التي تم التفاوض عليها برعاية أنقرة والأمم المتحدة في صيف 2022، إلى السماح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.



وعلى هامش لقاء بوتين واردوغان، بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي يشار غولر في "اتفاق الحبوب والعمل المشترك في سوريا" كما اعلن مكتبه في موسكو.