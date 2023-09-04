زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.



وفي منشور على تطبيق تلغرام أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود، قال زيلينسكي: "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".