روسيا تقول إنها أحبطت محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية العبور إلى أراضيها

أفاد حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا أنّ حرس الحدود وقوات الأمن "أحبطوا" محاولة قامت بها مجموعة تخريبية أوكرانية للعبور الى الأراضي الروسية.



وقال الحاكم الكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".