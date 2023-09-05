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الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

أخبار دولية
2023-09-05 | 00:36
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الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات
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الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.
وقالت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم"، إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمحاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي جديد على منشآت داخل الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة.
وفي نفس السياق أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين في منطقة كالوغا وفي منطقة إسترا بضواحي موسكو، كانتا تحاولان تنفيذ هجوم على موسكو.
وأضاف سوبيانين أن أحد المنشآت المدنية تعرض لأضرار جراء سقوط حطام مسيرة في منطقة إسترا بضواحي موسكو، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
ولضمان أمن وسلامة الطيران المدني في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو في موسكو، تم تأخير حوالى 40 رحلة طيران للمغادرة والوصول، وإلغاء رحلتين.

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