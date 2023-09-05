نيجيريا ستحضر قمة مجموعة العشرين وتنوي تقديم طلب انضمام إليها

تحضر نيجيريا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية الأسبوع المقبل وتنوي تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، وفق ما أعلنت الرئاسة في هذه الدولة، الأكبر من حيث عدد السكان في افريقيا.



ويعتزم الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي تولى منصبه في نهاية أيار، حضور القمة في الهند والتي يتناول جدول اعمالها قضايا التجارة والاقتصاد العالمي والمناخ والحرب في أوكرانيا.



قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أجوري نيجلالي، في بيان الأحد إن البلاد تريد الانضمام إلى مجموعة العشرين، لكن المناقشات لا تزال جارية داخل الحكومة لتقييم الفوائد التي ستجنيها البلاد.



واضاف المتحدث "عندما تنتهي المشاورات، ستقرر الحكومة ما إذا كان من المناسب للدولة أن تتقدم بطلب الانضمام أم لا".



واشار إلى أن "مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين في الهند تأتي بشكل خاص لأجل هذه الغاية".