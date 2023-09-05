مقتل أربعة جنود بيروفيين وعضوين في حركة "الدرب المضيء" في منطقة لإنتاج الكوكا

قُتل أربعة جنود وعضوان في حركة "الدرب المضيء" الاثنين خلال اشتباك في أكبر منطقة لزراعة الكوكا في البيرو، وفق ما أعلنت القيادة المشتركة للقوات المسلحة.



وأوضحت القيادة العسكرية في بيان أن دوريّة استُهدفت خلال قيامها بعملية روتينية. ونقل ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم إلى المستشفى.



ووقع الهجوم في منطقة شاسعة لزراعة الكوكا تعرف باسم "فرايم"، وهو اختصار لوادي أنهار أبوريماك وإيني ومانتارو، حيث يقاتل الجيش منذ عقود عصابات الاتجار بالمخدرات وآخر المسلحين الماويين من حركة "الدرب المضيء".