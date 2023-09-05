الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل أربعة جنود بيروفيين وعضوين في حركة "الدرب المضيء" في منطقة لإنتاج الكوكا

أخبار دولية
2023-09-05 | 02:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل أربعة جنود بيروفيين وعضوين في حركة &quot;الدرب المضيء&quot; في منطقة لإنتاج الكوكا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل أربعة جنود بيروفيين وعضوين في حركة "الدرب المضيء" في منطقة لإنتاج الكوكا

قُتل أربعة جنود وعضوان في حركة "الدرب المضيء" الاثنين خلال اشتباك في أكبر منطقة لزراعة الكوكا في البيرو، وفق ما أعلنت القيادة المشتركة للقوات المسلحة.
     
وأوضحت القيادة العسكرية في بيان أن دوريّة استُهدفت خلال قيامها بعملية روتينية. ونقل ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم إلى المستشفى.
     
ووقع الهجوم في منطقة شاسعة لزراعة الكوكا تعرف باسم "فرايم"، وهو اختصار لوادي أنهار أبوريماك وإيني ومانتارو، حيث يقاتل الجيش منذ عقود عصابات الاتجار بالمخدرات وآخر المسلحين الماويين من حركة "الدرب المضيء".

أخبار دولية

أربعة

بيروفيين

وعضوين

"الدرب

المضيء"

منطقة

لإنتاج

الكوكا

LBCI التالي
كوبا تكشف عن شبكة تجنيد روسية غير قانونية لكوبيين في أوكرانيا
نيجيريا ستحضر قمة مجموعة العشرين وتنوي تقديم طلب انضمام إليها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-14

مقتل ستة جنود نيجريين وعشرة "إرهابيين" في غرب النيجر

LBCI
صحف اليوم
2023-09-03

"النهار": وحدات من الجيش نجحت في إيقاف حركة تهريب نازحين سوريّين في الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02

بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-29

المديرة التنفيذية لـ "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: هناك جو تغييري واسع بحاجة لحركة سياسية جدية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:18

الإمارات تعلن إستثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
04:27

بوريل يؤكّد أن دبلوماسيا سويديا من الاتحاد الأوروبي معتقل في إيران

LBCI
أخبار دولية
02:48

فوز ساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في ساحل العاج في نتائج شبه نهائية

LBCI
أخبار دولية
02:47

كوبا تكشف عن شبكة تجنيد روسية غير قانونية لكوبيين في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:16

ركل ورقة المحارم عن المسرح.. هل أساء عمرو دياب للجمهور في حفله ببيروت؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:50

في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!

LBCI
أخبار لبنان
04:30

نجاة عون صليبا للـLBCI: لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار... وإذا كان لفرض مرشح فلن أشارك

LBCI
فنّ
2023-09-04

نقل الشيف بوراك الى المستشفى.. ما هو مرضه؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:01

كيف يمكنك أن تكون Smart Driver؟

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

لجنة المال تطالب بأرقام مدققة لموجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

إقتراح إلغاء تجريم المثليّة هل خلفه مؤامرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

افتتاح بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة في التايكوندو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

روسيا ستحيي اتفاقية الحبوب الأوكرانية بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

موجات الهجرة غير الشرعية من سوريا الى لبنان... ما هي أسماء المعابر التي يتم التهريب عبرها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أهلا بكم في السفارة الاسرائيلية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لقاءات إيجابية لمنصوري في الرياض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:03

بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

LBCI
منوعات
11:55

بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
02:06

انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز

LBCI
منوعات
15:07

في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
امن وقضاء
11:01

هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع

LBCI
منوعات
09:03

صدمتها سيارة فائقة السرعة... مصرع إمرأة بشكلٍ مأساوي في حادث سير مروّع!

LBCI
منوعات
09:44

مجموعة أشخاص اغتصبوا مراهقة ثم حرقوها في فرن الفحم...اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More