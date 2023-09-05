فوز ساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في ساحل العاج في نتائج شبه نهائية

خرج الحزب الحاكم في ساحل العاج منتصرا إلى حد كبير في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وفقا لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة مساء الاثنين.



وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات ابراهيم كويبيير نتائج التصويت في 30 منطقة (من أصل 31) و199 بلدية (من أصل 201) عبر التلفزيون الوطني.



وتصدّر حزب "تجمّع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.