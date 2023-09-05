كوبا تكشف عن شبكة تجنيد روسية غير قانونية لكوبيين في أوكرانيا

كوبا تكشف عن شبكة تجنيد روسية غير قانونية لكوبيين في أوكرانيا

أعلنت الحكومة الكوبية أنها حددت شبكة إتجار روسية تهدف إلى تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات عسكرية في أوكرانيا وأنها باشرت ملاحقات جنائية في حق الأشخاص المعنيين.



وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إن وزارة الداخلية: "تعمل على شل شبكة الإتجار بالبشر وتفكيكها والتي تعمل إنطلاقًا من روسيا لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها وحتى البعض من كوبا في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا".



وأكد وزير الخارجية برونو رودريغيس في رسالة نشرت عبر منصة "إكس" أن الحكومة الكوبية تتحرك بموجب القانون لمواجهة هذه العمليات.



وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت ملاحقات جنائية ضد أشخاص ضالعين في هذه النشاطات من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.



وشددت على رفضها القاطع لنشاط المرتزقة، لافتة إلى أن كوبا لا تشارك في حرب أوكرانيا.