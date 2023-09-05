الإمارات تعلن إستثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

الإمارات تعلن إستثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إستثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا، خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة إحترار المناخ.



وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام،:"سنخصص 4,5 مليارات دولار لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدًا."