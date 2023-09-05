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أعلى محكمة في هونغ كونغ تؤيد الاعتراف بزواج المثليين
أخبار دولية
2023-09-05 | 10:56
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أعلى محكمة في هونغ كونغ تؤيد الاعتراف بزواج المثليين
قضت أعلى محكمة في هونغ كونغ الثلاثاء لصالح الاعتراف بزواج المثليين ومنحت الحكومة عامين للانتهاء من الاطار القانوني، إلا أنها لم تمنح مجتمع الميم في المدينة الحقوق الكاملة للزواج.
خلال العقد الماضي، حقق نشطاء مجتمع الميم انتصارات تدريجية في المحاكم، لكن القضية التي رفعها الناشط المؤيد للديموقراطية والمسجون حاليا جيمي شام هي الأولى التي تتناول فيها محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ قضية زواج المثليين بشكل مباشر.
وأفاد حكم المحكمة بأن حكومة هونغ كونغ انتهكت "التزامها .. بتأسيس اطار بديل للاعتراف القانوني بزواج المثليين (مثل الزواج المدني المسجل)".
لكن لم تقر المحكمة الدعم الكامل لزواج المثليين، متفقة بذلك مع ما أقرته محاكم بدرجات أدنى رأت أنه بحسب قانون المدينة الأساسي فإن "حرية الزواج التي منحها الدستور .. تقتصر على الزواج بين الجنسين".
ومنحت المحكمة السلطات عامين لتنفيذ الحكم، وتركت لها تحديد مواصفات الاطار الذي يجمع بين الزوجين.
وأظهر استطلاع للرأي هذا العام أن 60 في المئة من سكان هونغ كونغ يؤيدون زواج المثليين، مقارنة مع 38 في المئة فقط قبل عقد. لكن قيادة المدينة المدعومة من بكين لم تُظهر رغبة كبيرة في إقرار قوانين تعزز المساواة بين مجتمع المثليين.
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