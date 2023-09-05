زيلينسكي على خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا



توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.



وأوضح بيان صادر عن الرئاسة "زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت".