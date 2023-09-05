توقيف عم مهسا أميني قبل الذكرى الأولى لوفاتها



اعتقلت السلطات الايرانية الثلاثاء عم مهسا أميني الشابة الكردية الايرانية التي أدت وفاتها في 16 أيلول الماضي بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الى تظاهرات استمرت لأشهر، بحسب مصادر كردية.



وقالت منظمة هنكاو الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان وشبكة حقوق الانسان في كردستان التي مقرها في فرنسا، في بيانين منفصلين إن صفا علي (30 عاما) اوقف من قبل قوات الأمن في مدينة سقز مسقط رأسه في غرب البلاد وهو معتقل في مكان غير معروف.



بحسب هنكاو فان القوات الإيرانية اقتحمت منزل صفا علي بدون أي مذكرة توقيف. وقالت شبكات الناشطين إن سقز وضعت تحت مراقبة أمنية مشددة قبل أيام من ذكرى وفاة الشابة مهسا أميني.

