بايدن يعين وزير الخزانة الأسبق جاك لو سفيرا لدى اسرائيل

عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن وزير الخزانة في ادارة الرئيس الاسبق باراك اوباما، جاك لو، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.



وشغل لو، وهو يهودي متدين يبلغ 68 عامًا وخريج جامعة هارفرد، منصب وزير الخزانة من عام 2013 إلى عام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما.