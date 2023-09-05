الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أنقرة وأثينا تشيدان بـ"حقبة جديدة" في علاقاتهما
أخبار دولية
2023-09-05 | 17:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أنقرة وأثينا تشيدان بـ"حقبة جديدة" في علاقاتهما
أشاد وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان واليونان يورغوس يرابيتريتيس في أنقرة الثلاثاء بـ"حقبة جديدة" في العلاقات بين الخصمَين الإقليميين، بعد هدوء مستمرّ منذ أشهر.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يرابيتريتيس، "دخلنا حقبةً إيجابيةً جديدةً في علاقاتنا مع اليونان". وأضاف "نحن مستعدّون لمواصلة الحوار مع جارتنا اليونان بدون شرط مسبق ولتطوير علاقاتنا في كافة المجالات".
بدوره، أكّد الوزير اليوناني أن أثينا "مستعدّة لحلّ خلافاتها" مع أنقرة.
وبعد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تموز الماضي، أشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان "بزخم إيجابي" في العلاقات بين بلديهما.
ومن المقرر أن يلتقي مجدّدًا الزعيمان اللذان أُعيد انتخابهما في الربيع الماضي، هذا الشهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
وأثينا
تشيدان
بـ"حقبة
جديدة"
علاقاتهما
التالي
آلاف الأكراد يتظاهرون في إقليم كردستان ضد حكومة بغداد
الإمارات تعلن إستثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
"ناسا" تعثر على حفرة جديدة على سطح القمر... كيف تشكّلت؟ (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
"ناسا" تعثر على حفرة جديدة على سطح القمر... كيف تشكّلت؟ (صورة)
0
صحة وتغذية
2023-08-11
"الفيروس وجد ليبقى"... سلالات جديدة من أوميكرون تنتشر: هل وصلت إلى لبنان؟ (خاص)
صحة وتغذية
2023-08-11
"الفيروس وجد ليبقى"... سلالات جديدة من أوميكرون تنتشر: هل وصلت إلى لبنان؟ (خاص)
0
فنّ
2023-08-11
هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة
فنّ
2023-08-11
هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:34
بايدن يقلّد طيارا من قدامى المحاربين في فيتنام أعلى وسام عسكري قبل توجهه إلى هانوي
أخبار دولية
00:34
بايدن يقلّد طيارا من قدامى المحاربين في فيتنام أعلى وسام عسكري قبل توجهه إلى هانوي
0
أخبار دولية
00:28
قادة مجموعة شرق افريقيا يمددون مهمة القوة العسكرية الاقليمية في الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
00:28
قادة مجموعة شرق افريقيا يمددون مهمة القوة العسكرية الاقليمية في الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
00:25
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم جديد في بوركينا فاسو
أخبار دولية
00:25
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم جديد في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
00:25
بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
00:25
بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
0
فنّ
05:40
جيجي لامارا يرقص بالعصا أمام نانسي عجرم.. "شيخ الشباب" (فيديو)
فنّ
05:40
جيجي لامارا يرقص بالعصا أمام نانسي عجرم.. "شيخ الشباب" (فيديو)
0
امن وقضاء
08:48
هيئة العمل الفلسطيني المشترك: تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بالقيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بالجرائم الاخيرة
امن وقضاء
08:48
هيئة العمل الفلسطيني المشترك: تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بالقيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بالجرائم الاخيرة
0
منوعات
2023-09-04
مجموعة أشخاص اغتصبوا مراهقة ثم حرقوها في فرن الفحم...اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
منوعات
2023-09-04
مجموعة أشخاص اغتصبوا مراهقة ثم حرقوها في فرن الفحم...اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:11
رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن
فنّ
05:11
رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن
2
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
3
خبر عاجل
02:06
انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز
خبر عاجل
02:06
انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز
4
خبر عاجل
02:54
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
خبر عاجل
02:54
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
5
فنّ
05:47
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
فنّ
05:47
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
6
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
7
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
8
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More