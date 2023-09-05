أنقرة وأثينا تشيدان بـ"حقبة جديدة" في علاقاتهما

أشاد وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان واليونان يورغوس يرابيتريتيس في أنقرة الثلاثاء بـ"حقبة جديدة" في العلاقات بين الخصمَين الإقليميين، بعد هدوء مستمرّ منذ أشهر.



وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يرابيتريتيس، "دخلنا حقبةً إيجابيةً جديدةً في علاقاتنا مع اليونان". وأضاف "نحن مستعدّون لمواصلة الحوار مع جارتنا اليونان بدون شرط مسبق ولتطوير علاقاتنا في كافة المجالات".



بدوره، أكّد الوزير اليوناني أن أثينا "مستعدّة لحلّ خلافاتها" مع أنقرة.



وبعد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تموز الماضي، أشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان "بزخم إيجابي" في العلاقات بين بلديهما.



ومن المقرر أن يلتقي مجدّدًا الزعيمان اللذان أُعيد انتخابهما في الربيع الماضي، هذا الشهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.