الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
2023-09-06 | 00:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
تعتزم بريطانيا حظر مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.
ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها: "فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".
أضافت: "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.
واتهمت برافرمان وفق صحيفة "ديلي ميل" فاغنر بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا "تشكل تهديدا للأمن العالمي".
وأضافت: "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا".
وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان الأربعاء.
وفي تموز الماضيK أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.
ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.
أخبار دولية
بريطانيا
فاغنر
منظمة إرهابية
التالي
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم جديد في بوركينا فاسو
مقتل شخصين جراء فيضانات في اسطنبول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-31
تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا
أخبار دولية
2023-08-31
تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا
0
أخبار دولية
2023-08-31
بريطانيا تندد بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون
أخبار دولية
2023-08-31
بريطانيا تندد بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون
0
صحف اليوم
2023-08-30
التجديد لليونيفيل: أميركا وبريطانيا والامارات صفّ واحد.. وقرار قريبا يعتبر فيه لبنان دولة مخطوفة من قبل منظمة ارهابية؟ (الاخبار)
صحف اليوم
2023-08-30
التجديد لليونيفيل: أميركا وبريطانيا والامارات صفّ واحد.. وقرار قريبا يعتبر فيه لبنان دولة مخطوفة من قبل منظمة ارهابية؟ (الاخبار)
0
أخبار دولية
2023-08-29
بريطانيا ترجىء تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024
أخبار دولية
2023-08-29
بريطانيا ترجىء تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:29
عودة الرسائل الخطية في دارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنت
أخبار دولية
02:29
عودة الرسائل الخطية في دارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنت
0
أخبار دولية
01:37
قتيل في هجوم روسي بمسيّرات في منطقة أوديسا الأوكرانية
أخبار دولية
01:37
قتيل في هجوم روسي بمسيّرات في منطقة أوديسا الأوكرانية
0
أخبار دولية
00:34
بايدن يقلّد طيارا من قدامى المحاربين في فيتنام أعلى وسام عسكري قبل توجهه إلى هانوي
أخبار دولية
00:34
بايدن يقلّد طيارا من قدامى المحاربين في فيتنام أعلى وسام عسكري قبل توجهه إلى هانوي
0
أخبار دولية
00:28
قادة مجموعة شرق افريقيا يمددون مهمة القوة العسكرية الاقليمية في الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
00:28
قادة مجموعة شرق افريقيا يمددون مهمة القوة العسكرية الاقليمية في الكونغو الديموقراطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-03
استجواب امرأة بسبب تصويرها ملصق ضد المثليين...اليكم ما حصل!
منوعات
2023-09-03
استجواب امرأة بسبب تصويرها ملصق ضد المثليين...اليكم ما حصل!
0
منوعات
2023-09-04
في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!
منوعات
2023-09-04
في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
منوعات
2023-08-24
انتظره 10 ساعات أمام منزله... قتله ثمّ سكب عليه الأسيد انتقاماً منه لاغتصاب حبيبته!
منوعات
2023-08-24
انتظره 10 ساعات أمام منزله... قتله ثمّ سكب عليه الأسيد انتقاماً منه لاغتصاب حبيبته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:11
رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن
فنّ
05:11
رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن
2
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
3
فنّ
05:47
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
فنّ
05:47
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
4
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
5
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
6
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
7
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
8
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More