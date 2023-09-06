عودة الرسائل الخطية في دارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنت

مع توقف خدمة الهاتف والانترنت وتحت القصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عادت الرسائل المكتوبة باليد لتصبح وسيلة التواصل الوحيدة في دارفور.



هذه الرسائل لا يحملها ساعي بريد كما في الماضي وإنما ينقلها سائقو حافلات النقل المشترك، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".