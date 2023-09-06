رئيس الوزراء الصيني: على القوى العظمى "منع حرب باردة جديدة"

رأى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأربعاء خلال لقاء مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيان في إندونيسيا أن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و"منع حرب باردة جديدة".



وقال خلال قمة آسيان+3: "الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية. من أجل ابقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهنا الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة".