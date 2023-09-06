مرصد كوبيرنيكوس يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الاطلاق

سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن على ما أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الذي رجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.



وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة فرانس برس: "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".