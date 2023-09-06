غوتيريش: الانهيار المناخي قد بدأ

غوتيريش: المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن "الانهيار المناخي قد بدأ" في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق.



وقال غوتيريش: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري". وأضاف: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".