بلينكن في زيارة غير معلنة لكييف يعلن خلالها عن مساعدة بقيمة مليار دولار

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى كييف في زيارة غير معلنة الأربعاء حيث سيعلن عن مساعدة بقيمة أكثر من مليار دولار لأوكرانيا.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية خلال الرحلة الى كييف: "نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار".



وهذه رابع زيارة يقوم بها بلينكن منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022.