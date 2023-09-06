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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في تركيا إلى خمسة

أخبار دولية
2023-09-06 | 05:44
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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في تركيا إلى خمسة
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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في تركيا إلى خمسة

قُتل خمسة أشخاص على الأقل في الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمال غرب تركيا، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء. 

ولقي اثنان منهم حتفهما مساء الثلاثاء في مدينة اسطنبول، كبرى مدن البلاد، حيث غمرت السيول الشوارع.

وأُصيب 12 شخصاً بجروح، وفقاً لحصيلة صادرة عن مكتب المحافظ.

كذلك، أعربت خدمات الطوارئ التركية عن أسفها لوفاة ثلاثة أشخاص، وفقدان ثلاثة آخرين في مقاطعة كيركلاريلي شمال غربي البلاد.

وذكرت تقارير صحافية أنّ العاصفة الليلية غمرت جزئياً محطّة مترو في اسطنبول واضطر رجال الإنقاذ إلى إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة البلدية.

وأظهرت صور بثّتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، فيضانات تجرف السيارات والأكشاك في الأسواق.

وتأتي هذه الأمطار بعد صيف جاف للغاية شهد انخفاضاً في مخزون المياه في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.
 
 
 
 

أخبار دولية

قتلى

الفيضانات

تركيا

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