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مقتل مدني روسي في قصف نسب الى أوكرانيا
أخبار دولية
2023-09-06 | 05:57
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مقتل مدني روسي في قصف نسب الى أوكرانيا
قتل مدني الثلاثاء في قصف نسب الى القوات الأوكرانية واستهدف قرية روسية حدودية مع اوكرانيا، وفق ما افاد حاكم منطقة بيلغورود.
وفي الاشهر الاخيرة، تعرضت هذه المنطقة في غرب روسيا لقصف مدفعي وبمسيّرات، فضلا عن عمليات توغل لمقاتلين روس موالين لكييف.
وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "إثر قصف جديد لقرية كوزينكا في اقليم غرايفورون، قتل مدني".
واوضح ان الاخير قضى قبل وصول المسعفين.
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