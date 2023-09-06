قبرص تدين الهجوم على سياح كويتيين خلال اعمال عنف تلت تظاهرة مناهضة للمهاجرين

التقى وزير الخارجية القبرصي كونستانيتوس كومبوس الأربعاء السفير الكويتي في الجزيرة لإدانة هجوم على سياح كويتيين خلال أعمال عنف تلت تظاهرة مناهضة للمهاجرين في ليماسول، ثاني مدن البلاد.



التقى الوزير السفير عبد الله الخرافي بعدما قدمت الكويت احتجاجا على الهجوم الذي وقع عندما تحولت مسيرة مناهضة للمهاجرين إلى أعمال عنف جرى خلالها تخريب ممتلكات.



كتب كومبوس على منصة أكس أن الدبلوماسيين عقدا "لقاء وديا وشاملا تم خلاله تجديد التأكيد على المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية".