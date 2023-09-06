البرلمان الأوكراني يثبت وزير الدفاع الجديد

أيد البرلمان الأوكراني الأربعاء بغالبية واسعة تعيين رستم أوميروف وهو تتري من شبه جزيرة القرم وزيرا للدفاع في خضم الحرب مع روسيا على ما أفاد نائبان أوكرانيان.



وأيد 338 نائبا من أصل 450 تعيين أوميروف الذي اقترحه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على ما أوضح النائبان ياروسلاف يليزنياك وإيرينا غيراشتشنكو عبر تلغرام.



وكان أوميريوف البالغ 41 عاما يدير حتى الآن صندوق ممتلكات الدولة المكلف الخصخصة وهو شخصية بارزة في الجالية التترية في شبه جزيرة القرم ومسلم متدين يعرف عنه حنكته التفاوضية وحسه العملي وتكتمه وله معارف مفيدة في العالم الإسلامي.

