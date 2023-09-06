روسيا تتحرّك لدعم الروبل

أعلن المصرف المركزي الروسي الأربعاء عن خطة لزيادة دعمه للروبل بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير اثر 18 شهرا من العقوبات الغربية المفروضة ردا على التدخل العسكري في أوكرانيا.



وأفاد بنك روسيا أنه سيبيع بين 14 و22 أيلول 21,4 مليار روبل يوميا (218,5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق، أي ما يعادل عشرة أضعاف الكميّة التي يبيعها حاليا بشكل يومي.



ربط البنك المركزي الخطوة بمدفوعات مقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تعرف باسم "يوروبوند".

