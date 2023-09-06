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بلينكن أكد مواصلة دعم بلاده لكييف: ليس فقط لانتصار اوكرانيا وإنما لحصولها على قوة ردع ودفاع
أخبار دولية
2023-09-06 | 10:47
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بلينكن أكد مواصلة دعم بلاده لكييف: ليس فقط لانتصار اوكرانيا وإنما لحصولها على قوة ردع ودفاع
أكد وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن مواصلة دعم بلاده لكييف، ملمحاً الى تقدم وصفه بالجيد، تم احرازه فى الهجوم الاوكراني المضاد على القوات الروسية.
وشدد بلينكن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية، على أن الولايات المتحدة تعمل دوما على حصول أوكرانيا على ما تحتاجه ليس فقط للانتصار وإنما لحصولها على قوة ردع وقدرات دفاعية قوية على المدى الطويل الى جانب مساعدتها في جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد.
أخبار دولية
كييفن بلينكن
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